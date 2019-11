Torino: l’intensità di Baselli a centrocampo

Baselli dà molta intensità al centrocampo del Torino. Una statistica mostra l’aggressività dell’ex giocatore dell’Atalanta

Rispetto al giocatore col vizio dell’inserimento di inizio carriera, Baselli sta cambiando abbastanza stile tattico. E’ più bloccato in mezzo al campo, con ruoli più da equilibratore tanto nell’uscita del pallone quanto in fase difensiva. Non a caso, non ha ancora segnato nel corso di questa stagione, Mazzarri non gli chiede di accompagnare con costanza l’azione offensiva

Una statistica interessante: Baselli è il terzo giocatore del campionato per contrasti riusciti, ben 34. L’ex Atalanta dà molta intensità in mezzo al campo, anche se non sempre è preciso nel distribuire palla.