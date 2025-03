Torino, Maripan nell’occhio del ciclone in Cile: pesanti accuse da parte dell’ex ragazza del difensore granata

Torino, il difensore Guillermo Maripan nell’occhio del ciclone in Cile, l’ex ragazza ha mosso pesanti accuse nei confronti del centrale del club granata

Brutte notizie per Guillermo Maripan. Il difensore del Torino – arrivato in estate dal Monaco e ad oggi titolarissimo nella formazione allenata da Paolo Vanoli – è carambolato infatti al centro di un vero e proprio caso mediatico nella sua Nazione nativa: il Cile. Ad aver attirato le attenzioni dei media del Paese sudamericano le ultime dichiarazioni di Carmen Castillo, nota influencer cilena nonché ex compagna del difensore granata.

La donna, che vanta quasi un milione di follower sui social, ha mosso pesanti accuse nei confronti dell’ex fidanzato nel corso del suo intervento sulle frequenze del podcast Bombastic. «Manderò un messaggio a Guillermo Maripan: inviare video intimi di donne è punibile in Cile quindi fai attenzione alle informazioni che condividi» ha incalzato Castillo.

Parole, che lasciano intendere per un presunto (il condizionale è d’obbligo in questi casi) tentativo – se non peggio ricatto – da parte di Maripan di diffusione non consensuale di materiale intimo dell’influencer. Una posizione suffragata dall’altrettanto pungente comunicato emesso da AML Defensa de Mujeres: studio legale specializzato nella protezione dei diritti delle donne. L’ufficio giuridico ha difatti asserito che: «Procederà con le azioni corrispondenti per proteggere i suoi diritti».

Maripan Torino

Per il momento non si ha ancora traccia di un eventuale processo che possa far luce sulla situazione, ma è doveroso sottolineare come la vicenda si stia ritagliando uno spazio importante su tutte le prime pagine dei quotidiani locali cartacei come online. Maripan, dal canto suo, non ha finora espresso alcun giudizio a riguardo. L’atleta si trova in questo momento impegnato proprio in Cile con la sua nazionale, il rientro a Torino è previsto per metà settimana, dove insieme ai compagni preparerà la delicata sfida in arrivo contro la Lazio.