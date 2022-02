Torino, Martina su Milinkovic-Savic: «Non mi preoccuperei, questi momenti capitano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex portiere del Torino Martina ha parlato delle critiche rivolte a Milinkovic-Savic

Silvano Martina, ex portiere del Torino, in una intervista a La Stampa ha parlato delle recenti critiche rivolte a Vanja Milinkovic-Savic.

LE PAROLE – «Oggi non mi preoccuperei. Questi momenti capitano, l’importante è che non durino troppo a lungo. Per tanti mesi è andato molto bene, poi dopo il Covid ha avuto qualche problema, ma gli è girato anche tutto storto. Magari alla fine della stagione restituirà i punti persi per colpa sua: adesso però la priorità è dargli fiducia».