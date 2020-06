Torino, granata domani in campo con una maglia speciale – FOTO

Tutto pronto per Torino-Parma che domani di fatto riapriranno la Serie A. I granata indosseranno una maglia speciale

Il Torino e il Parma sono pronti a scendere in campo domani dopo quasi quattro mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus. La società granata ha deciso per l’occasione di scendere in campo con una maglia speciale dedicata agli operatori sanitari che in questi mesi sono stati in prima linea in questa difficile battaglia.

Questo il messaggio postato sui social: «In occasione di Torino-Parma giocheremo con una maglia speciale. Il nostro pensiero è dedicato agli operatori sanitari di tutto il mondo. I loro sacrifici e il loro instancabile impegno nella lotta al Covid-19 resteranno per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori. Grazie».