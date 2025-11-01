Torino News
Torino Pisa, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli
Torino Pisa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26
Torino e Pisa tornano a incrociarsi poco più di un mese dopo il primo confronto del 25 settembre. Stavolta, però, non si tratta di Coppa Italia, ma della decima giornata di Serie A.
La formazione di Marco Baroni attraversa un periodo brillante: nelle ultime quattro gare ha raccolto otto punti, l’ultimo prezioso pareggio ottenuto sul campo del Bologna nel turno infrasettimanale. Dall’altra parte, la squadra di Alberto Gilardino arriva da uno 0-0 contro la Lazio, risultato che conferma solidità difensiva ma anche qualche difficoltà in fase realizzativa.
DOVE VEDERE TORINO PISA
- Data: domenica 2 novembre
- Orario: 15.00
- Canale TV: DAZN e DAZN 2
- Streaming: DAZN
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
D’Ambrosio e la rivelazione di mercato: «Alla Fiorentina rifiutai questa big inglese. Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte»
Moviola Bologna Torino, l’episodio chiave del match
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...