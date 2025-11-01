 Torino Pisa, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli
Torino News

Torino Pisa, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli

1 minuto ago

Simeone

Torino Pisa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26

Torino e Pisa tornano a incrociarsi poco più di un mese dopo il primo confronto del 25 settembre. Stavolta, però, non si tratta di Coppa Italia, ma della decima giornata di Serie A.

La formazione di Marco Baroni attraversa un periodo brillante: nelle ultime quattro gare ha raccolto otto punti, l’ultimo prezioso pareggio ottenuto sul campo del Bologna nel turno infrasettimanale. Dall’altra parte, la squadra di Alberto Gilardino arriva da uno 0-0 contro la Lazio, risultato che conferma solidità difensiva ma anche qualche difficoltà in fase realizzativa.

DOVE VEDERE TORINO PISA

  • Data: domenica 2 novembre
  • Orario: 15.00
  • Canale TV: DAZN e DAZN 2
  • Streaming: DAZN

