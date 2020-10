Urbano Cairo positivo al coronavirus. Il presidente del Torino e di RCS è in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano: le sue condizioni di salute sono buone

Urbano Cairo positivo al Covid-19. Il presidente del Torino e di RCS è in buone condizioni di salute come scrive sul proprio sito web il Corriere della Sera. Cairo da questa mattina è tenuto in osservazione all’ospedale San Paolo di Milano per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e iniziare la cura.