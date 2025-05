Torino Roma, Vanoli annuncia: rientrano due granta, assente invece quell’attaccante…

Torino Roma, Paolo Vanoli annuncia in conferenza stampa prima del match, rientrano in campo due giocatori, mentre un attaccante…

Torino Roma si avvicina. Nella conferenza stampa odierna Paolo Vanoli ha fatto – tra i vari argomenti citati dall’ex Venezia – anche il punto sull’infermeria. Tornano Elmas e Karamoh, assente invece Njie. Vediamo cosa dice, un breve passaggio:

VANOLI PRE TORINO ROMA – «Ci arriviamo bene. E’ l’ultima settimana, sono contento di aver recuperato Ilkhan, contento di poterlo portare in panchina. Elmas e Karamoh si sono allenati con il gruppo, mancherà soltanto Njie che ha avuto un attacco influenzale e abbiamo deciso di non forzarlo. Ora mi ha detto il dottore che Tameze ha un po’ di febbre. Coco si è allenato un po’ in gruppo e un po’ a parte, oggi decidiamo se portarlo in panchina».

