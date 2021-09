Torino, Sanabria stanco: speranza Belotti per il derby

Il Torino spera nel recupero di Andrea Belotti per il derby contro la Juventus di sabato pomeriggio

Il Torino si prepara al derby della Mole di sabato pomeriggio, e lo fa con una speranza in più. Come riportato da Tuttosport, infatti, Andrea Belotti potrebbe farcela almeno per la panchina. Il Gallo ha cominciato a correre e Juric ha cominciato a pregare per un recupero anticipato rispetto alle ultime previsioni.

I granata stanno soffrendo in avanti, con Sanabria che sta mantenendo da solo l’attacco torinese e comincia a soffrire un po’ la stanchezza; come si è visto anche lunedì al Penzo contro il Venezia. E così il recupero di Belotti per il derby contro la Juventus, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe essere fondamentale per Juric.