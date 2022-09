I consigli di Suarez e l’incornata decisiva per abbattere il Toro: Alvarez si presenta così al Sassuolo

Alvarez decisivo nella vittoria del Sassuolo sul campo del Torino: incornata per tre punti importanti

Oggetto misterioso, arrivato dal Sud America e con tante aspettative. Augustin Alvarez ha atteso il suo momento per farsi conoscere e l’ha fatto nel momento più difficile e particolare del Sassuolo. Infortuni, sconfitte e il morale un po’ basso, per la squadra di Dionisi l’inizio di stagione è stato tutt’altro che facile.

La squadra ha sempre messo in campo carattere, ma alle prime difficoltà si è sempre sciolta. Serviva vincere per ritrovare il sorriso e lavorare con più serenità nella sosta e così è stato. Dionisi sceglie la carta vincente dalla panchina, Alvarez entra e all’ultimo pallone disponibile incorna il Toro con un bel colpo di testa. I consigli di Suarez, la voglia di mettersi in mostra in Serie A e il gol vittoria: Alvarez si è presentato così. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.