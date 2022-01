Torino, sospesa l’ordinanza dell’ASL: con la Fiorentina si gioca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il TAR del Piemonte ha sospeso l’ordinanza dell’ASL che impediva ai giocatori del Torino di allontanarsi dal proprio domicilio

Torino–Fiorentina si potrà giocare. Il TAR del Piemonte ha infatti sospeso l’ordinanza dell’ASL che impediva ai calciatori granata di prendere parte alle partite del 6 e 9 gennaio.

NOTA – «Va sospesa l’ordinanza della Asl che, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo – prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati) – e non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguenza che la squadra del Torino calcio non può prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022 (1)».