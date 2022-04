Conferenza stampa Thiago Motta: «Scenderemo in campo con grande rispetto per il Torino»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato contro il Torino

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato contro il Torino. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Potevamo fare meglio negli ultimi metri. Cercheremo di farlo dalla prossima gara contro il Torino».

SALVEZZA – «Non saremo mai rilassati. Non è cambiato nulla sul come dobbiamo lavorare. Lavoriamo al massimo per raccogliere i frutti nel futuro. Continueremo per la nostra strada».

CONDIZIONI – «Domani fare l’ultimo allenamento e valuterò la condizione generale, poi prenderò le mie decisioni».

TORINO – «Scenderemo in campo con grande rispetto per loro. Stanno dimostrando di essere un’ottima squadra e daremo il massimo come sempre abbiamo fatto. Bremer? E’ un ottimo giocatore, sta facendo una grande stagione».

CASO NZOLA – «Io ho risposto su Nzola, spero mi si lasci il diritto di poter dire ciò che voglio. Io rispetto l’opinione di tutti, ma vorrei che venissero rispettate anche le mie. Non voglio fare polemica, ognuno ha il suo modo di pensare e io rispetto i commenti di tutti, come deve essere. Ma voglio lo stesso rispetto quando parlo e do la mia opinione, facendo il mio lavoro e spiegando cosa è successo. Non sarò mai qualcosa di diverso. Ognuno deve avere la sua opinione ed è sempre rispettabile».