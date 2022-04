Spezia, Platek: «Puntiamo alla crescita del brand. Qui spazio ai giovani»

Il presidente dello Spezia Platek ha svelato i suoi obiettivi per il club ligure per i prossimi anni

Philip Platek, presidente dello Spezia, in una intervista a RMC Sport ha parlato dei suoi obiettivi futuri per il club ligure.

CRESCITA DEL BRAND – «Dove vedo lo Spezia tra cinque anni? Diciamo tra il decimo ed il dodicesimo posto in classifica in serie A. Con una reputazione ed un brand cresciuto. Che nessuno ci chieda più… ‘Spezia?’. Quest’anno penso le cose siano già migliorate molto, il prossimo spero sarà ancora meglio. Ce ne siamo accorti dal rapporto con i potenziali sponsor, che dopo il nostro primo campionato di serie A rispondono al telefono molto più facilmente…».

GIOVANI – «Vorrei che fosse di pubblico dominio che alla Spezia c’è spazio per i giovani, che qui possono trovare spazio per giocare, che attorno avranno un ambiente accogliente, un’alta qualità della vita e saranno circondati dalla grande passione dei tifosi. Insomma, che qui ci sono le migliori condizioni per svilupparsi come calciatori».

ALLENATORI – «Qui vieni per lavorare con i giovani, per portare la tua energia ed il tuo dinamismo. Thiago Motta soddisfaceva i criteri e ha dimostrato di avere le qualità giuste per questo tipo di lavoro».