Torino, in estate sarà rivoluzione: la lista dei nomi fuori dal progetto granata

Il Torino è pronto alla rivoluzione estiva: i piani di Vagnati e Juric sono chiari almeno sui nomi fuori dal progetto.

Si parte dal portiere con Milinkovic Savic che non ha convinto e sarà ceduto. In difesa, anche complice un abbassamento del monte ingaggi, verranno ceduti Izzo e Bremer viste anche le richieste arrivate dalla big italiane e europee per il brasiliano. In mezzo al campo Linetty non ha convinto, così come Praet (per la tenuta fisica), ma su cui i granata punteranno ad un nuovo prestito. In attacco con Belotti via a parametro zero, potrebbe arrivare il riscatto di Pellegri. Situazione difficile per Zaza visto il suo ingaggio pesante. Pjaca tornerà alla Juventus. Lo scrive Tuttosport.