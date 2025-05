Torino Venezia 1-1, nel post partita parla Di Francesco: «Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto»

Al termine di Torino Venezia 1-1, anticipo della 35a giornata di Serie A, come di consueto ha parlato l’allenatore degli ospiti, Eusebio Di Francesco che ai microfoni di Dazn ha commentato la partita e il rigore subito.

RIGORE – «Ognuno ha una sua opinione. La distanza fa la differenza, può avere il braccio un pochino più largo ma fa di tutto per non prenderla. Il braccio di Pavlovic non era rigore e questo sì. Sono un pochino stufo, tornano tutti a noi questi episodi. Gli episodi sono importanti perché ce ne è uno dietro l’altro. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma sono arrabbiato con i miei perché non abbiamo continuato. Potevamo portare a casa un risultato importante soffrendo nella ripesa. Fa rabbia perché gli episodi fanno le partite. Purtoppo ultimamente sono tutti contrati al Venezia e questo non mi sta più bene. Quello che fa la differenza è la distanza. Non ha le mani aperte o è incongruo. Ritengo che sia troppo. Tanto sentiremo tutti dire che era giusto, hanno sempre ragione loro. Chi lo prende in quel posto sono il Venezia e il sottoscritto».

DISATTENZIONE – «Certi episodi non te li puoi permettere. Ogni particolare può fare la differenza. Bisogna avere attenzione al particolare. La crescita di certi ragazzi non è al massimo. Mi auguro di crescere da qui alla fine».

ABBRACCIO A VANOLI – «A prescidenre dal risultato. Il primo pensiero che ho avuto è che Paolo stesse bene. Poi i rigori si prendono e si danno, poi se ce li dessero anche a noi sarebbe meglio».