Torino Venezia: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 35ª giornata di Serie A Torino Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e Venezia, nel match delle ore 20e45 che inaugura la giornata numero 35 del massimo campionato italiano. Paolo Vanoli affronta così il suo passato, in una gara che in casa granata – complice l’avvicinarsi delle celebrazioni del 4 maggio – si preannuncia dalle forti emozioni.

Se i piemontesi sono però ormai salvi e non hanno più nulla da chiedere alla classifica, dall’altro i lagunari si trovano in piena lotta per non retrocedere. Di Francesco e i suoi cercheranno quindi in ogni modo di strappare i tre punti a Biraghi e compagni. Non resta che attendere il calcio d’inizio: vediamo di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Venezia.

TORINO VENEZIA LIVE 0-0:

🔴In attesa del calcio d’inizio, la diretta testuale dalle 20e45

TABELLINO:

Formazioni ufficiali: In attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro: dirige il match di Serie A tra Torino e Venezia il Signor Sozza