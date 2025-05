Torino Venezia, Di Francesco prova a dare la carica nel prepartita: «Abbiamo seminato tanto e raccolto poco. Speriamo…»

Ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio di Torino Venezia, anticipo della 35a giornata di Serie A, Eusebio Di Francesco ha provato ha dare la carica alla squadra ospite, di cui è allenatore.

PARTITA – «Diventano relativi i numeri ora, è importante fare più punti possibili perché mancano poche partite alla fine. Vorrei vedere quella compattezza, quella capacità di stare dentro la partita mostrata in tutto il campionato, ma specialmente nelle ultime gare e cercare di segnare che è quello che ci servirà per fare punti».

MOMENTO – «Nell’ultimo periodo si è seminato tanto e raccolto poco, ci auguriamo di farlo nel momento decisivo della stagione».

ARMA PER FAR MALE – «Conosciamo il loro potenziale, ma ogni partita può avere una storia a sé, mi auguro sia così perché in casa le loro statistiche… Questo stadio è un po’ un fortino, cercheremo in tutti i modi di poterlo scardinare».

VISITA A SUPERGA – «Da uomini di sport è un gesto dovuto, è un piacere farlo. Ho veramente capito che cosa significa il cuore e la fede granata, il grande legame che c’è tra loro e le persone che non ci sono più. Castigliano porta anche il mio nome, sarà un motivo per tornarci con figli e nipoti».