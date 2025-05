Torino Venezia, paura per Kike Perez! Prima segna, poi lascia il campo per una botta al volto. Le condizioni

Autore del gol che al 36′ ha portato in vantaggio il Venezia, al 57′ minuto di gioco del match contro il Torino della 35a giornata di Serie A, Kike Perez ha lasciato il campo a Condé a seguito di una brutta botta al volto.

Il centrocampista del Venezia, infatti, è rimasto a terra a seguito di uno scontro con Ilic, del Torino che con i tacchetti, in tuffo di testa, ha colpito in pieno volto, sul mento, Perez, uscito prima in un primo momento in barella e poi in piedi, accompagnato dallo staff sanitario.

Dalle prime informazioni rilasciate da Sky Sport, il giocatore ha accusato giramenti di testa e dovrebbe raggiungere l’ospedale per ulteriori accertamenti.