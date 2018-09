Toro, l’infermeria è piena: De Silvestri e Soriano non si allenano con il gruppo

Brutte notizie per Mazzarri: sia Lorenzo De Silvestri che Roberto Soriano hanno svolto un lavoro differenziato

Infermeria piena per Walter Mazzarri. Sia Roberto Soriano che Lorenzo De Silvestri non hanno svolto l’allenamento con il resto dei compagni e, oltre a Iago Falque, sono a serio rischio per il match contro il Napoli in programma domenica sera. Il centrocampista granata soffre di un affaticamento muscolare così come De Silvestri che era uscito anzitempo dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese.

Per Soriano e De Silvestri sono previsti programmi personalizzati in palestra per provare a recuperarli per il match dell’Olimpico ma le speranze sono minime. Nonostante le defezioni dell’ultima ora, però, Mazzarri può sorridere. I rientranti Rincon e Ola Aina dovrebbero tamponare l’emorragia infortuni in casa granata.