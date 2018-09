Dopo le sedute di sabato e domenica, Walter Mazzarri ha concesso un giorno di riposo ai suoi: si riprende domani a porte aperte

Dopo un weekend intenso con carichi di lavoro pesanti, Walter Mazzarri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. I granata si ritroveranno domani pomeriggio al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti. Eccezionalmente la seduta sarà a porte aperte dalle ore 15. Attesi un buon numero di tifosi e giornalisti al campo d’allenamento in via Filadelfia. Intanto questa sera torna a giocare l’Italia contro il Portogallo nella seconda giornata di Nations League.

Partita che il Toro seguirà attentamente per vedere all’opera Sirigu, Zaza e Belotti. Se i primi due non partiranno sicuramente titolari, ci sono buone chance di vedere il capitano del Toro dal primo minuto, al posto di un Balotelli apparso troppo spento e opaco nella gara contro la Polonia. Ma ci sarà anche un altro granata impegnato questa sera con la propria nazionale, trattasi di Sasa Lukic che con la Serbia sfiderà la Romania. Domani toccherà a Damascan in Moldavia-Biellorussia mentre Rincon giocherà in amichevole mercoledì alle 3 di mattina (ora italiana) in Venezuela-Panama.