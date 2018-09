Toro-Juve in Primavera, ecco quando si giocherà

La Lega Serie A ha reso noto quando si giocherà il derby della mole tra Juve e Toro in Primavera

Data da cerchiare in rosso per tutti i tifosi di Juve e Toro. La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari per la terza e quarta giornata di campionato di Primavera. E proprio nella quarta giornata ci sarà il derby della Mole che avrà luogo al Filadelfia sabato 6 ottobre alle ore 13.00. Per quanto riguarda la terza giornata, la Primavera di Coppitelli sarà impegnata nella difficile trasferta di Firenze contro la Fiorentina, in programma domenica 30 settembre alle ore 11.00.

L’anno scorso al Filadelfia finì 0-1 per i bianconeri con il gol allo scadere di Jakupovic. Gara segnata da un mare di polemiche a causa del clima di tensione sugli spalti prima e soprattutto del dito medio mostrato da Leandro Fernandes dopo in occasione del vantaggio bianconero. All’andata invece i ragazzi di Coppitelli riuscirono a sbancare Vinovo con un secco 0-2.