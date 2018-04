Toro, il curioso retroscena di Cairo: «La vittoria contro l’Inter è merito di… Ventura!»

Toro, spunta il retroscena di Cairo al termine della vittoria contro l’Inter: «La vittoria contro i nerazzurri è merito di…Ventura: ci porta sempre bene, lo vogliamo presente anche a Verona»

Il Toro batte l’Inter e anima un finale di stagione ora tutt’altro che anonimo. La soddisfazione del presidente Urbano Cairo è tanta. E una parte del merito, al termine della gara, lo dà a Gian Piero Ventura, presente in tribuna al Grande Torino: «Porta fortuna. L’ho visto carichissimo a fine primo tempo. È un mio amico, un tifoso del Toro, spero che venga a vederci anche la prossima volta, visto che ci porta fortuna. Sua moglie Luciana si è commossa nel rientrare nel nostro stadio, a cui è particolarmente affezionata».

Cairo applaude Ljajic, autore del gol e di una prestazione sopra le righe: «Bene lui, ma bene tutti. Non faccio mai un discorso sui singoli, ma va detto che l’Adem visto nel Toro è diverso da quello che si è notato nelle esperienze passate. Sono sicuro che Mazzarri esalterà le sue qualità all’ennesima potenza, perché se riesce a fare quella corsa in più che il mister gli chiede, con la tecnica che ha diventerà un giocatore straordinario».

Europa League distante appena cinque punti. Ma Cairo frena l’entusiasmo di casa Toro: «Ora dobbiamo pensare a una gara dopo l’altra. Poi se avremo i punti giusti vedremo, ci sono anche gli avversari. Mazzarri? È arrivato a campionato in corso. Un bravo allenatore cambia sempre il corso delle cose, e come è capitato anche all’Udinese possono arrivare anche dei momenti dove le cose non vanno bene. Può succedere, dopo la sfortuna ci stiamo rialzando».