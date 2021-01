Torregrossa: «Sampdoria club glorioso. Sud, che impressione»

Ernesto Torregrossa, nuovo acquisto della Sampdoria, si presenta ai microfoni ufficiali del media blucerchiato. Le dichiarazioni dell’attaccante

«La Samp è un club glorioso. Sono qui per dare una mano ai compagni e all’allenatore, per completare insieme a loro il mio percorso di crescita e consacrarmi definitivamente in Serie A. Grandi attaccanti in passato hanno giocato qui con la maglia numero 9: per me sarà un onore indossarla. Da avversario il “Ferraris” mi ha sempre impressionato: al momento i tifosi non possono ancora esserci ma spero di esultare presto insieme a loro sotto la Sud».