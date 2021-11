Torreira: «Fiorentina bell’ambiente. Tabarez? Situazione dura»

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro dell’Uruguay: ecco le sue dichiarazioni

FIORENTINA – «Ho trovato un ambiente molto bello, piacevole e adatto a ritrovare il mio livello, che mi ha fatto sentire felice di stare in campo. Questo al di là dell’ultimo week-end: con la Juventus ci è sfuggita una gara che stavamo controllando».

TABAREZ – «Era una situazione piuttosto dura. Sui social si parlava di tante cose e c’erano tante ipotesi, ma eravamo in contatto con lo staff tecnico. Siamo un gruppo sano e le cose sono difficili per noi. I giocatori sono con il maestro, le decisioni le prendono qualcun altro e noi diamo il massimo e vogliamo supportarlo. Se lo mettiamo in discussione? Non siamo mai stati consultati, sono decisioni prese dall’AUF. Non abbiamo motivi per influenzare la loro decisione. Sono responsabili delle decisioni, noi pensiamo a fare il nostro lavoro, che è giocare a calcio».

RECENTI SCONFITTE – «Le sconfitte con Argentina e Brasile sono state durissime per noi ma siamo un gruppo molto capace e sappiamo che dobbiamo migliorare molto. Mancano poche gare e sappiamo che ci sono tante squadre e abbiamo una bella opportunità con l’Argentina in casa. Abbiamo bisogno della vittoria».