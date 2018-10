Tottenham-Barcellona 2-4 gol e highlights: decide la doppietta di Messi! – VIDEO

Tottenham-Barcellona gol e highlights: le azioni salienti del big match della 2ª giornata di Champions League – VIDEO

Il big match della seconda giornata di Champions League si gioca a Wembley, tra Barcellona e Tottenham. I catalani vogliono proseguire la marcia europea dopo il rotondo risultato del Camp Non contro il PSV nella prima giornata di Champions. Gli inglesi sono determinati, invece, a riscattarsi dopo la bruciante sconfitta di San Siro e iniziare a mettere fieno in cascina utile per superare il girone di ferro.

TOTTENHAM-BARCELLONA 0-1 – Barça in vantaggio dopo un minuto soltanto! Palla in profondità per Jordi Alba, clamorosa uscita a vuoto di Lloris e Coutinho al centro può comodamente insaccare a porta sguarnita

TOTTENHAM-BARCELLONA 0-2 – Bellissima conclusione di Rakitic dal limite, dopo confusa ma volitiva sortita offensiva del Barcellona, con il pallone che bacia il palo e si insacca alle spalle di Lloris: è già 0-2!

TOTTENHAM-BARCELLONA 1-2 – La riapre Kane! Pregevole iniziativa personale, finta in area con cui mette a sedere Semedo e destro sul secondo palo a superare Ter Stegen

TOTTENHAM-BARCELLONA 1-3 – Dopo due legni, finalmente Messi trova la via del gol! Discesa di Jordi Alba sulla sinistra, cross basso e la Pulce interviene a centro area gonfiando la rete con un colpo da biliardo

TOTTENHAM-BARCELLONA 2-3 – Riapre la sfida Lamela, con una conclusione dal limite che beffa Ter Stegen anche e soprattutto a causa di una deviazione fortuita che mette fuori causa il portiere blaugrana

TOTTENHAM-BARCELLONA 2-4 – La chiude definitivamente Messi, che in campo aperto proprio non può sbagliare: si presenta solo davanti a Lloris e lo fredda da due passi!

⚽️ UEFA Champions League: Tottenham vs Barcelona | Philippe Coutinho (GOAL) 2' pic.twitter.com/Up1l835KGu — CY☆9NEXUS (@D9INE_NEXUS_) October 3, 2018

👏 Spurs are back in it! 😩 Messi hit the post twice before Harry Kane halved the arrears at Wembley! 👊All to play for now!#TOTBAR #Kane #THFC #FCB #UCL pic.twitter.com/l1wegziJeQ — Under The Floodlights (@UTF_Sport) October 3, 2018

Golazooooo colectivo del barca dos palos de Messi al tercero fue la vencida golazooooo de @TeamMessi el mejor del mundo. pic.twitter.com/GJAbt6LXL1 — HENRYJMM23 (@henryjoelmolina) October 3, 2018

Remate de Lamela que pega en Lenglet y descoloca a Ter Stegen. 2-3 sigue perdiendo Tottenham. pic.twitter.com/Abrs7Z23vF — Federico González (@federix12) October 3, 2018