Tottenham, Bentancur: «Sorpreso di essere qui, ma sono felicissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex centrocampista della Juventus Bentancur ha parlato del suo arrivo al Tottenham

Ai microfoni di Sky Sport, Rodrigo Bentancur è tornato a parlare di Juve. Le parole del centrocampista del Tottenham.

SI ASPETTAVA IL TRASFERIMENTO IN PREMIER – «È successo tutto mentre ero in Nazionale, mi ha sorpreso, ma sono felicissimo di essere qui. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare ogni giorno e dare una mano ai miei compagni per arrivare in Champions il prossimo anno» .

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24