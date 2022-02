Tottenham, Conte fa marcia indietro: «Sono qui per aiutare il club»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Tottenham Conte ha chiesto scusa per lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha fatto marcia indietro per lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley.

LE PAROLE – «Se ho parlato con Daniel Levy? Sì, l’ho fatto. Il nostro presidente sa molto bene che io sono qui per aiutare il club in qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff».