Tottenham, Doherty difende Mourinho: «Esonerato a causa nostra...»

Matt Doherty difende José Mourinho e punta il dito contro tutto il Tottenham per l’esonero dello Special One

Matt Doherty, terzino del Tottenham e dell’Irlanda, proprio dal ritiro della Nazionale ha difeso José Mourinho per l’esonero con gli Spurs.

«È rimasto qui solo 18 mesi Mourinho. Se fosse rimasto per tre o quattro anni, la musica sarebbe stata completamente diversa. Semplicemente non abbiamo ottenuto i risultati di cui avevamo bisogno e alla fine è sempre il tecnico a pagare, ma noi giocatori siamo entrati in campo. È un peccato che non siamo stati in grado di ottenere vittorie, perché Jose è uno dei migliori allenatori della storia».