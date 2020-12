Tottenham, Mourinho: «Triste battere un amico» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato delle sensazioni che prova dopo aver battuto una squadra allenata da un tecnico amico

«Dopo la gara, quando batto un amico sono felice ma c’è spazio per sentirsi triste per il tuo amico, dall’altra parte credo sia lo stesso. Ad esempio quando con lo United abbiamo battuto il Middlesbrough di un fratello come Karanka ero molto felice, mi sono messo a saltare quando abbiamo segnato all’ultimo minuto, ma ero triste per mio fratello. Quando Ancelotti all’Everton c’ha battuto, Carlo era contentissimo, ma dentro di lui era un po’ triste per me. Queste cose succedono, non prima della gara e durante, ma dopo tra persone che hanno un grande legame»