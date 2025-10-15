Tottenham, è ufficiale il ritorno di Fabio Paratici: ecco quale sarà il ruolo dell’ex Juve

Tottenham, è ufficiale il ritorno di Fabio Paratici: ecco quale sarà il ruolo dell’ex Juventus. Sarà affiancato da Johan Lange. I dettagli

Il Tottenham ha annunciato il ritorno dell’ex Juve di Fabio Paratici nel ruolo di Direttore Sportivo. Lavorerà per guidare la nuova strategia sportiva del club. I dettagli nel comunicato degli inglesi:

COMUNICATO – “Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al Club come Direttore Sportivo. Fabio affiancherà Johan Lange, promosso a sua volta Direttore Sportivo.

Si tratta di una parte di una nuova struttura per la nostra attività di calcio maschile, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti gli ambiti del calcio maschile e maschile.

Insieme, guideranno la nostra strategia calcistica maschile e daranno vita a un nuovo ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione rientra nel continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, progettate per garantire un successo duraturo sul campo.

L’esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione, dai percorsi dei giocatori allo sviluppo delle prestazioni, fino allo scouting e al reclutamento, sia allineata e supporti un obiettivo generale: costruire una squadra maschile vincente, di livello mondiale e duratura.

Questa partnership riflette un approccio progressista alle operazioni del calcio moderno, unendo due leader affermati con esperienze complementari e un impegno verso la collaborazione e l’innovazione.

Fabio, che torna al Club dopo un periodo di due anni tra il 2021 e il 2023, dopo oltre un decennio alla Juventus e un periodo formativo all’UC Sampdoria, ha dichiarato: “Sono felice di tornare in un Club che amo.

“Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi.”

Johan, che si è unito al Club nel novembre 2023 dopo aver ricoperto ruoli chiave all’Aston Villa e all’FC Copenhagen, ha aggiunto: “Credo fermamente che stiamo costruendo qualcosa di speciale qui al Tottenham Hotspur e non vedo l’ora di lavorare con Fabio come parte della nostra nuova struttura calcistica maschile.

“Abbiamo un gruppo di giocatori e di staff di talento qui al Club e possiamo guardare avanti con fiducia e positività.”

L’Amministratore Delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha dichiarato: “Si tratta di un’importante evoluzione nel nostro modo di operare. Il compito di un Direttore Sportivo oggi è vasto e, unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio, stiamo gettando le basi per un successo duraturo.

“Sono entrambi menti calcistiche eccezionali, con competenze complementari e un solido curriculum. Questa struttura riflette la nostra ambizione e la nostra determinazione a competere ai massimi livelli per soddisfare i nostri tifosi.

“Insieme, Fabio e Johan guideranno la squadra con uno scopo preciso: costruire non solo una squadra maschile competitiva, ma anche un ecosistema calcistico connesso in cui ogni dettaglio contribuisca alla nostra ambizione comune: rendere il nostro club un punto di riferimento per l’eccellenza nel calcio mondiale”.

Per completare la struttura, il Club inizierà a breve anche la ricerca di un Direttore delle Operazioni Calcistiche, che supporterà Johan e Fabio e gestirà una serie di funzioni e dipartimenti chiave all’interno del Centro di Allenamento”.

LEGGI ANCHE – Classifica marcatori Premier League 2025/2026: i bomber del campionato inglese

