Francesco Totti ha rivelato su Twitter che in autunno uscirà una sua autobiografia realizzata insieme al giornalista Paolo Condò ed edita da Rizzoli

Francesco Totti ha vestito la maglia della Roma per ben 25 anni, uno dei pochi a poter dire di aver militato nello stesso club per tutta la carriera. Nella sua esperienza in giallorosso ha segnato 250 gol in 619 presenze (terzo in classifica dietro a Paolo Maldini e Gianluigi Buffon) e ha vinto uno Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e la Scarpa d’Oro nel 2007. Con la maglia della Nazionale ha invece registrato 58 presenze condite da 9 gol e ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania.

L’ex capitano giallorosso oggi dirigente ha ovviamente molte storie da raccontare e oggi, come rivela il sito di Gianluca Di Marzio, ha deciso di raccoglierle in una autobiografia che comprende aneddoti e retroscena che riguardando il calcio e non solo. Il libro edito da Rizzoli arriverà sugli scaffali in autunno ed è stato realizzato con la collaborazione del giornalista della Gazzetta dello Sport e opinionista di Sky, Paolo Condò. «Voglio condividere con voi qualcosa di molto importante per me. – ha confermato Totti su Twitter – Sto scrivendo la storia della mia vita con Paolo Condò e la Rizzoli. Il libro uscirà in autunno e piano piano svelerò alcuni dettagli».