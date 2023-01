Totti, l’appello di Pupo: «É ludopatico»

Le parole di Pupo su Francesco Totti è la ludopatia: «Una volta ho giocato a poker con Totti, guardandolo negli occhi ho visto la passione per il gioco»

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il cantante Pupo ha parlato di Francesco Totti, rivelando come, secondo lui, l’ex capitano della Roma sia affetto da ludopatia. Di seguito le sue parole.

«Una volta ho giocato a poker con Totti, durante un torneo di beneficienza. Fu organizzato per raccogliere fondi dopo il terremoto in Abruzzo e andò in onda su La7. Guardandolo negli occhi ebbi immediatamente la sensazione che fosse molto appassionato dal gioco. Francesco è una persona buona e generosa, tipico dei soggetti affetti da ludopatia».

A confermare questa ipotesi, su La Verità spunta la testimonianza di un amico di Totti: «Francesco ha la passione per i casinò. Quando va a Las Vegas gioca milioni di euro».