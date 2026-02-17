Totti Roma, quale ruolo avrà il Capitano per il suo ritorno in giallorosso. Svelata la scelta della proprietà, ultimissime

Roma News
Totti Roma, svelato quale ruolo avrà il Capitano la sua avventura 2.0 in giallorosso. La scelta della proprietà, ultimissime
È come se al padrone di casa venissero finalmente riconsegnate le chiavi dopo un lungo, doloroso esilio. Non serviranno presentazioni né periodi di prova: Francesco Totti, l’eterno numero 10 e simbolo indiscusso della storia giallorossa, è pronto a rientrare a Trigoria dalla porta principale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con la famiglia Friedkin è ormai definita nei dettagli: per il “Pupone” è pronto un accordo pluriennale che lo rimetterà al centro del villaggio.
Il modello: non una statuina, ma come Zanetti e Nedved
La vera novità riguarda la sostanza dell’incarico. La proprietà americana ha capito che Totti non può essere relegato a semplice “bandiera” da sventolare per placare i tifosi o per mere esigenze di marketing. Il suo non sarà un ruolo di facciata, ma un incarico operativo a 360 gradi. Il modello di riferimento è quello dei grandi ex che sono diventati dirigenti di peso: come Javier Zanetti nell’Inter o come fu Pavel Nedved nella Juventus. Totti avrà voce in capitolo, potere decisionale e una scrivania che pesa.
Strategie di mercato e charme internazionale
Pur non sovrapponendosi alla figura del Direttore Sportivo, Totti agirà come una sorta di “Direttore delle Strategie Calcistiche”. La sua conoscenza del gioco sarà fondamentale per l’individuazione e la valorizzazione dei talenti, ma non solo. Il suo carisma leggendario fungerà da fattore decisivo nelle trattative di mercato: una telefonata di Totti può sbloccare l’arrivo di un top player indeciso, esercitando un’attrazione irresistibile.
Ambasciatore verso il 2027
Infine, c’è l’aspetto istituzionale. Totti sarà l’ambasciatore della Roma e della romanità nel mondo. Lo vedremo in giacca e cravatta ai sorteggi UEFA, agli incontri di Lega e negli eventi cruciali per il futuro del club. I Friedkin puntano tutto su di lui per due appuntamenti storici: l’iter per il nuovo stadio e, soprattutto, il centenario del club nel 2027, evento in cui Francesco dovrà essere l’assoluto protagonista.
