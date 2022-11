Tramezzani: «Milan Tottenham, il pericolo è Son»

Le parole di Paolo Tramezzani sul Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions: «Squadra con un’identità e stile unico»

Attualmente allena il Sion, in Svizzera. Paolo Tramezzani ha giocato nel Tottenham e a La Gazzetta dello Sport ha espresso il parere sul sorteggio che vede contrapposti i londinesi di Conte al Milan di Pioli.

TOTTENHAM – «Hanno un’identità forte e uno stile unico. Negli ultimi 30-40 anni non hanno avuto un periodo d’oro come Chelsea o Arsenal, ma il tifo resta caldissimo».

SON – «Il mio preferito è Son. Se mi chiedete chi sono i miei cinque preferiti al mondo, lui c’è. Mi piace come interpreta il ruolo di attaccante, come sceglie la profondità, quando aprirsi, quando farsi trovare in area: per marcarlo, devi andare a cercarlo. E poi, quando accelera, non perde la qualità».