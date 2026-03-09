Trapani, il club resta in Serie C: niente esclusione, ma arrivano 5 punti di penalizzazione! I dettagli

Trapani salvo dall’esclusione: il Tribunale Federale impone 5 punti di penalizzazione, ammende e inibizioni nel dispositivo pubblicato

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Trapani, club del Girone C di Serie C, un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale stagione sportiva, senza arrivare all’esclusione dal campionato. La decisione nasce da violazioni di natura amministrativa rilevate dopo la segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva portato al deferimento del club lo scorso 3 gennaio. Questa sanzione incide sulla classifica ma evita conseguenze più drastiche, lasciando aperto il percorso sportivo del Trapani mentre la società dovrà ora dimostrare di aver ristabilito la corretta gestione amministrativa.

LA NOTA – “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; – al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; – al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; – alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda”.

La nuova penalizzazione inflitta al Trapani modifica sensibilmente il quadro nei bassifondi della classifica. La squadra granata scende a 23 punti, ritrovandosi al penultimo posto, appena sopra il Foggia, che rimane ultimo a quota 22. Subito davanti si collocano il Siracusa con 24 punti, il Giugliano a 28 e il Picerno a 31, tutte formazioni coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione diretta.