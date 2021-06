Tuchel rinnova con il Chelsea fino al 2024: il comunicato ufficiale

Thomas Tuchel ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea fino al 2024: il comunicato ufficiale del club londinese

Thomas Tuchel ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea fino al giugno 2024. Questo il comunicato del club londinese e le parole del tecnico.

«Il Chelsea Football Club è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del Club. Il nostro allenatore ha assunto il ruolo a gennaio e ha condotto l’ascesa al quarto posto della classifica della Premier League, assicurandoci il nostro posto in Champions League per il 2021/22 ancor prima di essere incoronato vincitore in questa stagione.

Sulla proroga del suo contratto, Tuchel ha dichiarato: «Non riesco a immaginare un’occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l’esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea. C’è molto altro in arrivo e non vediamo l’ora di compiere i nostri prossimi passi con ambizione e molto entusiasmo»