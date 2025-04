Tudor: «Il secondo tempo una battaglia, abbiamo saputo soffrire, Yildiz un fuoriclasse, ma anche senza di lui...»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara. Il secondo tempo è stata una battaglia per prendere questa vittoria con le unghie, con la sofferenza e mi è piaciuto tanto. Una vittoria fatta in questo modo che non mi dispiace, che fa capire ai ragazzi che ci può stare la sofferenza».

CHIEDEVA AGGRESSIVITÀ – «Cerco sempre di chiedere alla squadra di essere aggressivi. Vince chi ha più voglia e agonismo. Ci stiamo lavorando dal primo giorno».

PERCORSO DELLA SQUADRA – «Lavoriamo sempre uguale. È una squadra che può e che deve crescere. Ho rivisto la partita contro il Parma due/tre volte e abbiamo concesso poco, ci era mancato là davanti qualcuno che poteva fare la differenza. Giocare contro il Parma magari è più difficile che giocare come Inter. È molto importante il momento in cui incontro la squadra. Sono contento, mi spiace per Kenan Yildiz che mancherà così come Gatti, c’è il tendine di Koopmeiners ma dobbiamo concentrarci sul noi e può succedere di tutto».

SU YILDIZ – «È un fuoriclasse. Troveremo un modo per giocare senza di lui, troveremo 11 giocatori forti che ci sono. Questi due scontri saranno un’opportunità per farci vedere».