Tudor Juventus: esonero possibile? L'indiscrezione

Tudor Juventus, panchina a rischio dopo il ko con il Como: valutazioni in corso. L’ipotesi di un cambio alla guida tecnica non è da escludere

La pesante sconfitta in campionato contro il Como ha scosso profondamente l’ambiente bianconero e aperto una riflessione seria sul futuro di Igor Tudor alla Juventus. L’allenatore croato, tornato a Torino con grandi aspettative, ora vede la sua posizione sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza sta monitorando con estrema attenzione la situazione, senza escludere un cambio imminente in panchina.

Dietro le difficoltà della squadra non ci sarebbero soltanto i risultati negativi, ma anche frizioni interne tra lo stesso Tudor e Damien Comolli, il nuovo uomo forte dell’area sportiva bianconera. Moretto ha parlato di “rapporti freddi” e di “visioni differenti” su scelte tecniche e gestionali, un segnale evidente di un clima teso all’interno della Continassa.

Tudor Juventus: frizioni interne e futuro incerto

Secondo le ultime indiscrezioni, il rapporto tra Tudor e Comolli sarebbe ormai logoro. Differenze di vedute su moduli, gestione del gruppo e strategie di mercato avrebbero minato la fiducia reciproca. Dopo il ko con il Como, la dirigenza ha avviato una serie di valutazioni approfondite sul futuro del tecnico croato.

Moretto ha confermato che la Juventus “continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor” e che “ci sono delle valutazioni in corso”. L’ipotesi di un esonero di Tudor non è più remota, anzi: il club starebbe già prendendo in considerazione diverse alternative, tra cui un traghettatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione.

Juventus, l’idea del traghettatore fino a giugno

In casa bianconera, la linea condivisa sembra quella di evitare scelte affrettate. L’obiettivo è individuare un tecnico che possa subentrare subito, garantendo stabilità fino a giugno, per poi decidere con calma il profilo del nuovo allenatore nella prossima estate. Questa soluzione consentirebbe alla società di valutare meglio i nomi in circolazione e pianificare un progetto tecnico duraturo, senza farsi condizionare dalla pressione del momento.

La situazione Tudor resta dunque calda e in evoluzione. Le prossime partite saranno decisive per il futuro del croato: un’eventuale reazione della squadra potrebbe ridargli credito, ma un altro passo falso rischierebbe di sancire la fine anticipata della sua avventura bianconera. Alla Continassa, intanto, cresce la sensazione che il tempo per Tudor stia per scadere. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano