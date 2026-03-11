Tudor Tottenham, Mido duro: «Chiunque lo abbia nominato dovrebbe essere mandato via, sono certo che non abbia mai visto la sua Juve»

Tudor Tottenham, Mido durissimo: «Chiunque lo abbia nominato dovrebbe essere mandato via, sono certo che non abbia visto…»

Igor Tudor vive un momento delicatissimo, aggravato dalla sconfitta di Madrid in Champions League che ha acceso ulteriormente le critiche. Da quando è arrivato sulla panchina del Tottenham, il tecnico croato ha collezionato quattro ko in altrettante partite, alimentando un clima di forte tensione attorno alla squadra.

Tra le voci più dure si è levata quella di Mido, ex attaccante egiziano degli Spurs, che non ha risparmiato attacchi frontali al nuovo allenatore. Le sue parole, circolate rapidamente sui social, riflettono il malcontento crescente di una parte della tifoseria, convinta che Tudor non sia riuscito a dare identità, organizzazione e serenità a un gruppo già fragile.

La pressione ora è altissima e il Tottenham si trova davanti a un bivio: continuare a puntare su Tudor nella speranza di una svolta immediata, oppure valutare un cambio in corsa per evitare che la stagione prenda una piega irreversibile.

PAROLE – «Chiunque abbia nominato Tudor dovrebbe essere mandato via, perché sono certo che non abbia mai visto la Juventus quando era lui l’allenatore! È uno dei peggiori tecnici in circolazione: niente tattica, nessun piano di gioco e gestione del gruppo pari a zero! Non sa reggere la pressione e non sa rapportarsi con i media! Per favore, esoneratelo oggi, non domani! Non c’è più tempo per queste sciocchezze… il club non merita tutto questo!».