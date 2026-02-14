Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata»

Tudor Tottenham, l’ex tecnico della Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore degli Spurs. Il comunicato e tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Tottenham ha reso noto l’affidamento della guida tecnica della Prima squadra – dopo l’esonero di Frank – ad Igor Tudor. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO – Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor come allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci salire la classifica della Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e spirito competitivo nella rosa in una fase decisiva della stagione.

Parlando del suo arrivo, Igor ha detto: «È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. Capisco la responsabilità che mi è stata affidata e la mia concentrazione è chiara. Portare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C’è una grande qualità in questa rosa di gioco, e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati».

Riguardo alla nomina, il Direttore Sportivo Johan Lange ha dichiarato: «Igor porta chiarezza, intensità ed esperienza nel confrontarsi con momenti difficili e nel produrre impatto. Il nostro obiettivo è semplice: stabilizzare le prestazioni, massimizzare la qualità della rosa e competere con forza in Premier League e Champions League»

Vincitore del titolo di Serie A con la Juventus come giocatore ed ex Nazionale croato, Igor ha regolarmente migliorato dopo gli incarichi di metà stagione. Dopo esperienze con diversi club tra cui Galatasaray, Udinese, Hajduk Split e Hellas Verona, Igor ha guidato il Marsiglia al terzo posto in Ligue 1 nel 2022/23, assicurandosi la qualificazione alla Champions League. Nel marzo 2024 si è unito alla Lazio, concludendo bene la loro campagna in Serie A per assicurarsi la qualificazione per Europa League, e più recentemente alla Juventus li ha guidati alla Champions League dopo essere arrivata a marzo 2025.