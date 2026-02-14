Connect with us
Tottenham

Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata»

Tudor

Tudor Tottenham, l’ex tecnico della Juventus è ufficialmente il nuovo allenatore degli Spurs. Il comunicato e tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Tottenham ha reso noto l’affidamento della guida tecnica della Prima squadra – dopo l’esonero di Frank – ad Igor Tudor. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor come allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci salire la classifica della Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e spirito competitivo nella rosa in una fase decisiva della stagione.

Parlando del suo arrivo, Igor ha detto: «È un onore entrare a far parte di questo Club in un momento importante. Capisco la responsabilità che mi è stata affidata e la mia concentrazione è chiara. Portare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C’è una grande qualità in questa rosa di gioco, e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati».

Riguardo alla nomina, il Direttore Sportivo Johan Lange ha dichiarato: «Igor porta chiarezza, intensità ed esperienza nel confrontarsi con momenti difficili e nel produrre impatto. Il nostro obiettivo è semplice: stabilizzare le prestazioni, massimizzare la qualità della rosa e competere con forza in Premier League e Champions League»

Vincitore del titolo di Serie A con la Juventus come giocatore ed ex Nazionale croato, Igor ha regolarmente migliorato dopo gli incarichi di metà stagione. Dopo esperienze con diversi club tra cui Galatasaray, Udinese, Hajduk Split e Hellas Verona, Igor ha guidato il Marsiglia al terzo posto in Ligue 1 nel 2022/23, assicurandosi la qualificazione alla Champions League. Nel marzo 2024 si è unito alla Lazio, concludendo bene la loro campagna in Serie A per assicurarsi la qualificazione per Europa League, e più recentemente alla Juventus li ha guidati alla Champions League dopo essere arrivata a marzo 2025.

