Sampdoria Primavera, Tufano: «Lieti di aiutare Ranieri, lavoriamo per loro»

Felice Tufano, tecnico della Sampdoria Primavera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24. Le sue parole.

RAPPORTO CON LA SOCIETA’ – «Siamo molto contenti di sapere e vedere i vertici societari che assistono alle nostre gare perché ci dà grandi stimoli. I rapporti sono assolutamente ottimi e quando c’è la possibilità ci sono anche dei piacevoli confronti. Noi siamo a disposizione della prima squadra e lavoriamo per la prima squadra: se serve un ragazzo per gli allenamenti è giusto che vada ad allenarsi con il gruppo di Ranieri. E torniamo dunque all’obiettivo finale: preparare i ragazzi affinché siano pronti quando devono confrontarsi con il salto in prima squadra».

