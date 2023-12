Turchia, riparte il campionato dopo l’aggressione all’arbitro

Turchia, dopo l’aggressione all’arbitro Umut Meler in Ankaragucu-Caykur Rizespor, riparte il campionato con tre anticipi

Dopo poco più di una settimana in Turchia riparte il campionato. La sosta forzata era arrivata in seguito all’aggressione all’arbitro Umut Meler in Ankaragucu-Caykur Rizespor da parte del presidente della squadra di casa, Faruk Koca. Di seguito il calendario alla ripresa delle partite.

Martedì 19 dicembre

Basaksehir-Sivasspor

Gaziantep-Adana Demirspor

Istanbulspor-Trabzonspor

Mercoledì 20 dicembre

Kayserispor-Fenerbahce

Antalyaspor-Kasimpasa

Galatasaray-Karagumruk

Giovedì 21 dicembre

Rizespor-Pendikspor

Samsunspor-Konyaspor

Ankaragucu-Hatayspor

Besiktas-Alanyaspor