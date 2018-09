Tutti pazzi per Chiesa: la Juve preme, il Milan sorpassa l’Inter nella corsa all’esterno

Si accende la bagarre per Chiesa: ma un altro anno a Firenze con rinnovo è la prima opzione se la Viola va in Europa

Dopo l’exploit in Nazionale contro la Polonia, si è riaccesa la bagarre per Federico Chiesa. Gli occhi delle big e straniere sono rivolti nuovamente verso il figlio d’arte che sta incantando tutti da ormai un anno e mezzo a questa parte. In prima fila c’è la Juventus che lo corteggia da quando aveva solo tre partite di Serie A alle spalle e un contratto da ragazzo della Primavera. Un innamoramento che è cresciuto di intensità anno dopo anno. L’ultimo assalto ad agosto. Il giorno dell’accordo per il trasferimento di Pjaca in maglia viola, Beppe Marotta ha tentato di strappare alla famiglia Della Valle una mezza promessa su Federico Chiesa. Anche un accordo verbale che non avrebbe avuto nessun valore concreto. Un tentativo andato a vuoto. L’ennesimo. Ma la Juve non intende mollare la presa.

Il pressing della Juve fa piacere. Ma i bianconeri non sono la prima opzione nel caso di un addio a Firenze. Così come papà Enrico ritiene prematura la sfida all’estero. Grande attenzione, invece, al calcio milanese. Con una novità clamorosa nelle ultime ore: il Milan ha scavalcato l’Inter nella clas­sifica del gradi­mento dell’at­taccante viola. Questo nono­stante la stima che lega il padre al tecnico neraz­zurro Luciano Spalletti. Anche perché nella ses­sione di mercato che si è chiusa da nemmeno un tà nerazzurra ha stimento importante su un al­ troesterno d’attacco: Matteo Politano arrivato dal Sassuolo. Ma i rossoneri, agli occhi della famiglia Chiesa, oggi danno garanzie superiori per quanto riguarda la voglia di crescere e di tornare in tempi rapidi com­petitivi sia in Italia sia in Europa. Tra l’altro se la Fiorentina era e resta la squadra del cuore di Fe­derico, come non ricordare che i suoi modelli calcistici sono stati nientemeno che Kakà e Sheva.

C’è anche chi ha ipotizzato che qualcosa nel futuro di Chiesa potrebbe cambiare durante il prossimo mercato invernale. Fantasie. Babbo Enrico, che lo segue nella sua crescita tecnica e professionale, per il momento ha una sola idea: allungare il contratto di un anno con la Fiorentina garantendo a Fede continuità sul campo e un ingaggio (intorno ai 2,5 milioni) all’altezza del suo valore di mercato. La famiglia Chiesa non vuole mettere fretta ai dirigenti viola. È pronta ad aspettare fino a Natale. Perché, l’dea è quella di restare in maglia viola anche nella stagione 2019-20. A patto, naturalmente, che la Fiorentina partecipi a una Coppa, altri- menti il divorzio sarebbe inevitabile con una conseguente asta mondiale.