Udienza preliminare Juve, FIGC assente: chi c’è e chi no davanti al Gup

Udienza preliminare Juve, la FIGC non si è presentata quest’oggi davanti al Gup Marco Picco: ecco chi c’è e chi no

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la FIGC, così come anche la Guardia di Finanza, non si è presentata quest’oggi per l’udienza preliminare sull’ex CdA della Juventus.

C’è invece la Consob, così come il Codacons, che vorrebbero costituirsi come parte civile, con il Gup che dovrà decidere se citare o meno il club bianconero per questo.