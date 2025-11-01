Voti&Stats
Pagelle Udinese Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Udinese Atalanta, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 1-0 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026
Nel primo match di questa decima giornata di Serie A l’Udinese vince 1-0 contro l’Atalanta grazie alla rete di Zaniolo verso la fine del primo tempo. Ecco i voti del match delle 15 di questo sabato.
UDINESE (3-5-2): Okoye 6.5; Bertola 7 (76′ Palma 6.5), Kabasele 7, Solet 6.5; Zanoli 6.5 (76′ Ehizibue s.v.), Ekkelenkamp 6 (69′ Piotrowski 6), Karlstrom 6.5, Atta 8, Kamara 6.5; Zaniolo 7.5 (69′ Bayo 6), Buksa 6 (86′ Zarraga s.v.).
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Koussounou 6 (85′ Brescianini s.v.), Hien 5.5, Djimsiti 5.5; Zappacosta 6, Ederson 5.5, Pasalic 5, Zalewski 5 (77′ Bellanova 5.5); Samardzic 4.5 (77′ De Ketelaere 5), Sulemana 5 (59′ Lookman 5); Scamacca 5 (59′ Krstovic 5.5).
