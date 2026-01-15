Udinese News
Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra
Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic
Verso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udinese deve sciogliere i dubbi legati al reparto avanzato. Come riportato dal Messaggero Veneto, il tecnico Kosta Runjaic ha dovuto fare i conti con un rientro complicato: Vakoun Bayo. L’attaccante ivoriano, di ritorno dagli impegni internazionali in Africa, non è arrivato in tempo per partecipare alla seduta tattica fondamentale, quella in cui l’allenatore tedesco solitamente disegna le strategie definitive per il match.
Questa assenza pesa come un macigno sulle chance di titolarità del giocatore. Considerando che Bayo non si allena con il gruppo dei Friulani da circa un mese, appare improbabile che i soli allenamenti di rifinitura bastino per convincere Runjaic a schierarlo dal primo minuto. Le quotazioni per una maglia da titolare accanto al possente Keinan Davis sono quindi in netto calo, diversamente dalla gara di andata a San Siro dove la coppia aveva ben figurato contro i Nerazzurri. La prudenza sembra essere la via scelta dallo staff tecnico per non rischiare eccessivamente in una gara così delicata.
QUI: le notizie del giorno sulla Serie A.