Connect with us

Udinese News

Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

56 minuti ago

on

By

Bayo Inter Udinese

Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic

Verso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udinese deve sciogliere i dubbi legati al reparto avanzato. Come riportato dal Messaggero Veneto, il tecnico Kosta Runjaic ha dovuto fare i conti con un rientro complicato: Vakoun Bayo. L’attaccante ivoriano, di ritorno dagli impegni internazionali in Africa, non è arrivato in tempo per partecipare alla seduta tattica fondamentale, quella in cui l’allenatore tedesco solitamente disegna le strategie definitive per il match.

Questa assenza pesa come un macigno sulle chance di titolarità del giocatore. Considerando che Bayo non si allena con il gruppo dei Friulani da circa un mese, appare improbabile che i soli allenamenti di rifinitura bastino per convincere Runjaic a schierarlo dal primo minuto. Le quotazioni per una maglia da titolare accanto al possente Keinan Davis sono quindi in netto calo, diversamente dalla gara di andata a San Siro dove la coppia aveva ben figurato contro i Nerazzurri. La prudenza sembra essere la via scelta dallo staff tecnico per non rischiare eccessivamente in una gara così delicata.

QUI: le notizie del giorno sulla Serie A.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×