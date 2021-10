Udinese, Beto: «Contento per il gol, ma vogliamo tornare a vincere»

Beto, attaccante dell’Udinese, ha commentato il pareggio con l’Atalanta ai microfoni del sito ufficiale bianconero

«Sono contento per il gol ma non mi piace aver pareggiato tre partite di fila, abbiamo lavorato molto per poter vincere questa partita ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo lavorare per vincere mercoledì contro il Verona. Devo migliorare sui colpi di testa ma oggi ho fatto un bel gol, non mi aspettavo che il pallone arrivasse così bene e devo dire che è stato un grande cross di Samardzic. Questo punto è molto importante perché comunque ottenuto contro una squadra che gioca la Champions, oltretutto in trasferta, e sono felice perché abbiamo lavorato duramente per questo. Abbiamo preso gol ma poi non abbiamo mollato cercando il gol fino alla fine e allo scadere lo abbiamo trovato».