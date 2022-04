Udinese, Cioffi: «Siamo ancora vivi. Marcia Europea? Non guardiamo troppo avanti»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la netta vittoria dei friulani in casa della Fiorentina: le dichiarazioni

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Fiorentina-Udinese.

VITTORIA – «E’ stata una gara tutta d’un fiato, è stato fatto un lavoro titanico da Becao e Nuytinck. Serviva un’impresa e la squadra l’ha fatta, uno dei nostri obiettivi era quello di restare vivi, sfruttare ogni partita cercando il massimo perchè in ferie si va il 22 maggio. 50 punti? Pensiamo una gara alla volta, ricarichiamoci perchè giochiamo contro la più forte del campionato la prossima volta».



MARCIA EUROPEA – «L’obiettivo è fare il massimo ogni gara, fa paura guardare troppo avanti o troppo indietro. Diamo il massimo sempre, è la strada giusta per deresponsabilizzarci nella responsabilità. Dobbiamo vivere alla giornata:chi allenerà l’Udinese affronterà una grande sfida».



ARBITRI SCUDETTO – «Non siamo arbitri di nessuno, contro l’Inter daremo tutto come lo avremmo fatto se avessero già vinto il campionato».