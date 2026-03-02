Udinese, Collavino nel pre gara: «È il momento di riprendersi. Astori? Nessuno se ne è mai dimenticato. Ecco l’iniziativa per ricordarlo»

Udinese, il dg dei bianconeri Collavino ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro la Fiorentina. Le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il dg dei bianconeri, Collavino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE – «È il momento di riprendersi. Abbiamo fatto un girone di andata in linea con i programmi, oggi invece stiamo incontrato difficoltà che dobbiamo risolvere rapidamente. Abbiamo la qualità per puntare alla colonna di sinistra della classifica, anche per marcare la differenza rispetto alla stagione scorsa».

RICORDO ASTORI – «Nessuno se ne è mai dimenticato. La partita si gioca a 2 giorni dall’anniversario della sua morte e con la Fiorentina e la Lega Serie A abbiamo deciso di ricordarlo con un’iniziativa concreta di prevenzione cardiologica. Metteremo a disposizione degli spazi del Bluenergy Stadium per degli screening cardiaci gratuiti. Il calcio ha una potenza mediatica importante».