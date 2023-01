Udinese, colpo per l’attacco: è fatta per Sekou Diawara

L’Udinese si rinforza per l’attacco: ufficiale l’arrivo in bianconero di Sekou Diawara. Il comunicato del club

Sekou Diawara è un nuovo giocatore dell’Udinese, come comunicato dallo stesso club friulano.

IL COMUNICATO – Un nuovo giovane talentuoso e di prospettiva arriva in bianconero. Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato Sekou Diawara dal Genk. L’attaccante belga ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Punta con ottime doti fisiche e tecniche, Diawara è un ragazzo dal grande potenziale che si è già messo in luce con la squadra riserve del Genk. Nato a Deinze l’8 febbraio del 2004, si è formato all’interno del florido vivaio del Genk, uno dei migliori del Belgio, prima di trasferirsi al Genk nel 2018. Con l’under 19 del Genk ha disputato anche la UEFA Youth League, competizione in cui ha esordiato ad appena 15 anni nel settembre 2019 e nella quale ha realizzato 3 gol in 4 apparizioni nella passata stagione ed uno in 2 presenze in questa edizione. Nella stagione attuale, con il Jong Genk, ha giocato in Challenger Pro League (seconda serie belga) segnando 4 reti in 11 presenze. Diawara è, sin da giovanissimo con l’under 15, nel giro delle nazionali giovanili del Belgio. Attualmente gioca con la selezione under 19 con cui è già andato a segno tre volte in altrettante presenze. Sekou andrà a rinforzare la formazione Primavera guidata da mister Jani Sturm.