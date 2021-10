Udinese, Deulofeu: «Sto bene, ora il fisico mi lascia fare tutto»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato del suo momento di forma

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, in una intervista a Udinese TV ha parlato del suo stato di forma.

CONDIZIONI FISICHE – «Sono tornato quello che volevo tornare. Si vede che sto bene e che il fisico mi lascia fare di tutto. Nel calcio di adesso o stai bene fisicamente oppure non puoi giocare al massimo del tuo livello. In passato il ginocchio mi ha impedito di esprimermi al meglio ma adesso sto bene e si è visto in campo. La 10 dell’Udinese è una maglia importante ed è stato molto significativo per me sceglierla. È un onore e un orgoglio portarla, infatti so che è stata indossata da tanti campioni bianconeri in passato. Farò tutto il possibile per onorare ed emulare le gesta dei campioni passati».

TIFOSI – «La Dacia Arena è bellissima e con i tifosi lo è ancora di più. Il sostegno dei tifosi fa la differenza e noi siamo più forti con loro presenti. Durante le partite noi siamo sempre concentrati ma si è sentita la mancanza dei tifosi e delle persone che ci supportano. Vederli arrivare allo stadio, con tante famiglie e bambini, che si entusiasmano con noi è bellissimo».

PARI ATALANTA – «Contro l’Atalanta ho visto una bella Udinese. C’è stato un piccolo cambio di modulo, ho visto una squadra più organizzata che ripartiva con un uomo in più. Abbiamo ottenuto un punto importante su un campo difficile contro una grande squadra. Ho detto altre volte che possiamo giocare in tanti modi diversi, adesso dobbiamo aspettare e vedere se questo sistema potrà funzionare ancora in futuro».